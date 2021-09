Stardew Valley non riceverà aggiornamenti , il suo creatore sta lavorando sul prossimo gioco

Eric "ConcernedApe" Barone ha annunciato ieri che Stardew Valley non avrà probabilmente un nuovo aggiornamento. Il gioco, che ha ricevuto più espansioni di contenuti gratuiti negli ultimi cinque anni, sembra volgere al termine. ConcernedApe ha notato che non ci sono aggiornamenti in fase di sviluppo in questo momento perché è "concentrato sul suo prossimo gioco".

La conversazione si è svolta sul canale Twitch di Zach "UnsurpassableZ" Hartman, dove ConcernedApe ha risposto ad alcune delle domande della community. Uno di loro voleva sapere se sarebbe stato possibile aggiungere ufficialmente al gioco più personaggi che il protagonista potesse sposare. Barone ha spiegato che creare più personaggi da poter sposare sarebbe "un sacco di lavoro".

"È il motivo principale per cui non ho aggiunto più persone. Perché qualcuno possa essere un candidato al matrimonio devo aggiungere molto dialogo e almeno due eventi, e quegli eventi richiedono molto tempo. Può sembrare che non lo sia, ma ci vuole tanto tempo. Ci sono molte altre cose: devi essere in grado di aggiungere il personaggio alla tua casa. Ecco perché non ho aggiunto altri candidati al matrimonio. Ma non sono contrario se la community ne aggiungesse altri con le mod, sarebbe davvero divertente".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Barone ha anche indicato due NPC esistenti che avrebbe voluto poter aggiungere come candidati. In seguito, ha sottolineato che ciò non implicava che ci fosse una nuova patch in fase di sviluppo. "Non sto dicendo che ci sarà un altro aggiornamento di Stardew Valley. Non lo so nemmeno a questo punto. Ma in questo momento, sono concentrato sul mio prossimo gioco, quindi vedremo".

Fonte: Eurogamer