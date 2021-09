Steam Deck: il lancio non ha ritardi, i dev-kit sono già disponibili

Fin dall'annuncio di Steam Deck i fan attendono con impazienza l'uscita di questo nuovo PC portatile sviluppato da Valve. Le prime spedizioni sono programmate per la fine di quest'anno e per l'occasione Valve ha iniziato a inviare dev-kit, in modo da consentire agli sviluppatori di provare con mano i loro giochi sul nuovo hardware di prossima uscita.

E' proprio Valve ad annunciarlo: "Siamo entusiasti che i kit di sviluppo di Steam Deck sono pronti per la spedizione e abbiamo aperto i moduli per richiedere questi dev-kit. Non vediamo l'ora che gli sviluppatori mettano mano su questi kit ed esprimano un feedback su Steam Deck. Il numero di dev kit disponibili è limitato, quindi valuteremo le richieste caso per caso tramite il modulo online e spediremo i kit nel minor tempo possibile".".

Anche se questi dev-kit sono limitati, dimostrano che Valve è pronta a lanciare il dispositivo finale al dettaglio entro la fine dell'anno. Tuttavia ciò lascia intendere anche che la società sta puntando molto sull'idea che gli sviluppatori saranno in grado di ottimizzare i propri giochi appunto per Steam Deck.

Steam Deck Dev-Kit requests are now open! Steam Developers can learn how to request a dev-kit for testing and development at https://t.co/QRl4IX8LSv pic.twitter.com/367TqnatYS — Steamworks (@Steamworks) September 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non ci resta quindi che aspettare e vedere quali saranno le prime impressioni di chi proverà in anteprima Steam Deck.

Fonte: KitGuru