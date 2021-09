Steam Deck non eseguirà al meglio l'intera libreria Steam

Steam Deck ha fatto discutere sin dalla sua prima apparizione, col suo design problematico e quel ruolo di "anti-Switch" che in fin dei conti, ha poco senso. Il sogno di lanciare in ogni dove il proprio gioco preferito dalla propria libreria Steam è però troppo ghiotto e questo ha avuto l'effetto di portare un certo entusiasmo.

Entusiasmo che però è un pochino da smorzare. Partiamo dall'inizio: come funziona Steam Deck? Valve ha collaborato con CodeWeavers per sviluppare Proton, un software che consente la compatibilità tra Steam OS (basato su Linux) videogiochi studiati per Microsoft. Tuttavia, le cose non andranno lisce al 100%, almeno inizialmente.

Tutto nasce da alcune dichiarazioni di Pierre-Loup Griffais di Valve, vantando la nuova console e di come sia in grado di far girare senza problemi qualunque cosa all'interno della libreria Steam. Ma a quanto pare, queste parole sono state fraintese, con James B. Ramey, presidente di CodeWeavers che ha dovuto raffreddare gli animi:

"Penso che ci sia stata un po' di confusione. Quando Pierre-Loup ha fatto il suo annuncio, affermando che Steam Deck può supportare tutti i giochi, penso si riferisse - e questa è la mia opinione, questa è la mia percezione, non è qualcosa di cui gli ho parlato - che il dispositivo stesso, possa supportare qualsiasi gioco. Non penso necessariamente che si riferisse al supporto in Proton - penso che si riferisse al fatto che il dispositivo ha la potenza, la grafica video, la RAM, lo spazio sul disco rigido per supportare qualsiasi gioco là fuori."

Oltre 16000 titoli sono supportati da Proton ma è piuttosto improbabile che si arriverà alla massima compatibilità anche perché, sembra strano, ma CodeWeavers non è direttamente coinvolta nello sviluppo di Steam Deck. Sembra però strano che il team ignori i progressi del loro software co-sviluppato con Valve. In ogni caso, è sicuro che la libreria supportata si allargherà ulteriormente, per cui, basta avere solo un po' di pazienza.

Fonte: Rock Paper shotgun