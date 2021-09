'Tales of Arise vuole essere il punto di riferimento per i JRPG di nuova generazione'

Tales of Arise di Bandai Namco arriverà su PC e console questa settimana e, di recente, è stato reso disponibile in una demo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

In vista del lancio, Bandai Namco ha voluto ribadire l'importanza di Tales of Arise, chiarendo anche quanto crede in questo progetto.

In un'intervista del producer Yusuke Tomizawa con Gamekult, lo sviluppatore ha parlato del titolo dicendo di aspettarsi molto da Tales of Arise. Più in particolare, Tomizawa vuole che il gioco diventi "il punto di riferimento per i JRPG di nuova generazione".

La speranza di Bandai Namco, è che Tales of Arise possa seguire le orme di Tales of Vesperia e diventare un punto fermo per tutte le produzioni del genere.

Tales of Arise è atteso per il 10 settembre, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamekult.