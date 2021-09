Tripwire Interactive: il boss dello studio a favore della legge anti-aborto del Texas e i team partner iniziano a prendere le distanze

Questa mattina, abbiamo appreso che John Gibson, il presidente di Tripwire Interactive, lo studio dietro Maneater e Killing Floor, è "orgoglioso" del fatto che la Corte Suprema degli USA abbia approvato una nuova legge anti-aborto del Texas.

Il dirigente ha condiviso il controverso messaggio su Twitter e da più parti sono arrivati commenti, dagli addetti ai lavori ai fan. Anche il noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier ha riportato la notizia attraverso il suo account Twitter: "il presidente di Tripwire Interactive, publisher del popolare Chivalry 2, ha parlato a favore di una recente legge del Texas che vieta gli aborti dopo sei settimane e offre una "taglia" di 10.000 dollari a qualsiasi cittadino che citerà in giudizio qualcuno che eseguirà aborti o assisterà nel processo".

Ma oltre a questo, il giornalista ha riportato anche che i primi studi partner di Tripwire Interactive stanno prendendo le distanze, come nel caso di Shipwright Studios:

Work-for-hire developer Shipwright Studios, which contributed to Tripwire games Chivalry 2 and Maneater, says it is canceling all contracts with Tripwire https://t.co/IMf4V3wnTP — Jason Schreier (@jasonschreier) September 5, 2021

"Lo sviluppatore su commissione Shipwright Studios, che ha contribuito ai giochi Tripwire Chivalry 2 e Maneater, afferma che sta annullando tutti i contratti con Tripwire".

Insomma, le conseguenze pratiche dopo le affermazioni di Gibson iniziano a farsi sentire. Sarà interessante capire come si svilupperà la vicenda e vedere come reagiranno altri protagonisti del settore e partner di Tripwire.

