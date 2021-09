World War Z in arrivo finalmente su Nintendo Switch?

Era l'aprile del 2020 quando Saber Interactive ha annunciato lo sviluppo del gioco di World War Z anche per Nintendo Switch, dopo averlo rilasciato per PS4, Xbox One e PC: da allora, però, le notizie in proposito sono state abbastanza scarse. Sembrerebbe, tuttavia, che l'attesa stia per finire.

A quanto pare, il titolo è stato intravisto sull'eShop UK (e australiano) di Nintendo, con una data di rilascio prevista settata al prossimo 2 novembre: meno di due mesi da ora, dunque.

Dato che la versione Aftermath - in arrivo per i sistemi su cui il titolo è già presente - verrà lanciata prima, il 21 settembre, possiamo presupporre che la versione Switch sarà direttamente la nuova, comprendente di update.

In attesa di verificare anche sugli store nostrani la presenza del gioco, vi lasciamo con la sinossi ufficiale della nuova versione: World War Z: Aftermath, ispirato al film campione d'incassi di Paramount Pictures, è lo sparatutto zombie co-op definitivo, nuova evoluzione dell'originale World War Z che ha appassionato 15 milioni di giocatori. Affronta l'apocalisse zombi su console e PC grazie al cross-play. Gioca insieme a un massimo di tre amici oppure in singolo con compagni IA contro orde di zombi famelici in nuovi episodi narrativi ambientati in tutto il mondo. Riconquista la Città del Vaticano in un'epica sfida a Roma e unisci le forze con i sopravvissuti nell'innevata penisola della Kamchatka, in Russia.

Fonte: Gamepur