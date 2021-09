Xbox Series X/S e Xbox One non riceveranno il supporto alle app Android: arriva la smentita di Microsoft

Recentemente Microsoft ha annunciato che il supporto per le app Android non sarebbe stato disponibile su Windows 11 al momento del lancio, sebbene l'azienda si stia preparando per testare la funzionalità, avendo messo il sottosistema Android su Microsoft Store.

Sotto a quell'elenco erano comparse anche le console Xbox: da qui si sono scatenate voci su un possibile supporto alle app Android sulle console Xbox Series X/S e Xbox One. Ora arriva la smentita di Microsoft, la quale, tramite un portavoce, ha dichiarato che allo stato attuale non c'è nessun piano per portare il supporto alle app Android su Xbox.

Anche se Google ha fatto grandi sforzi per portare le sue app su tablet e TV, molte di queste applicazioni non sono ottimizzate per questo tipo di display. Per non parlare del fatto che Microsoft ha fatto come cavallo di battaglia Xbox Game Pass: consentire ai giocatori di accedere ad app Android, inclusi giochi magari free-to-play, non sembra in effetti una mossa saggia.

Windows 11 ha una data di uscita ufficiale programmata per il 5 ottobre: Microsoft prevede di aggiornare tutti i dispositivi compatibili di Windows 10 entro il 2022.

Fonte: Windows Central