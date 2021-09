Yakuza: uno dei prossimi progetti del team potrebbe essere ambientato al di fuori del Giappone?

Il team dietro Yakuza ha fatto del suo marchio di fabbrica una serie di titoli che ruotano attorno al Giappone: tutto, dall'ambientazione, alle storie, alla cultura è un riferimento unico al Sol Levante.

Tuttavia questo potrebbe cambiare in futuro: secondo un'intervista rilasciata a Multiplayer, il producer di Lost Judgment, Kazuki Hosokawa, ha lasciato intendere che il team potrebbe anche prendere in considerazione di creare un prossimo gioco ambientato al di fuori dal Giappone.

"Ci sono diversi aspetti che pensiamo si possano cambiare per continuare a intrattenere i fan e pubblicare giochi che vengano apprezzati. Per esempio, finora ci siamo focalizzati sempre e solo sul mercato giapponese, e abbiamo sempre avuto un protagonista giapponese per i nostri giochi, ma forse nei progetti futuri potremmo includere una maggiore diversità nei personaggi o addirittura nell'ambientazione. I nostri giochi sono sempre stati ambientati in regioni giapponesi, ma i titoli futuri si potrebbero ambientare in una diversa parte del mondo, e lo stesso discorso riguarda il doppiaggio. Il lavoro con le voci ha sempre dato priorità al Giappone e al doppiaggio giapponese, ma chissà che anche qui non si possa offrire una maggiore diversità. Queste sono le cose che stiamo considerando per i prossimi passi".

L'ultimo progetto del team è appunto Lost Judgment che uscirà in tutto il mondo su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 24 settembre.

Fonte: Multiplayer