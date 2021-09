Alan Wake Remastered è realtà ed ha anche una finestra di lancio!

Alan Wake, l'acclamato titolo soprannaturale del 2010 di Remedy Entertainment, sarà rimasterizzato e pubblicato questo autunno per le piattaforme attuali, promettendo risoluzioni 4K, le due espansioni del gioco originale e i commenti del director. Alan Wake Remastered significa anche che il gioco sarà disponibile per la prima volta su piattaforme PlayStation.

Alan Wake Remastered è pubblicato da Epic Games per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC tramite Epic Games Store, Xbox One e Xbox Series X. Questa versione include il gioco principale, originariamente lanciato nel maggio 2010, e gli episodi DLC". The Signal" e "The Writer", che arrivarono a luglio e ottobre di quell'anno.

"I filmati del gioco, l'eccentrico cast di personaggi e le maestose vedute del nord-ovest del Pacifico sono stati migliorati per un impatto visivo che corrisponde alla sua atmosfera snervante", ha detto Remedy Entertainment in una descrizione della versione rimasterizzata. Remedy ha fatto l'annuncio tramite The Sudden Stop, un sito della community dedicato ad Alan Wake e ad altri titoli di Remedy dal 2012.

We can't thank you enough for the love and support you've shown #AlanWake these 11 years? but I can try.



I wrote you a letter on our lovely, long-time fan site, @TheSuddenStop.



Welcome to Bright Falls, again, for the first time. ?? ? This is for you. https://t.co/XasoyzjttL pic.twitter.com/SSSBRWpCwm — Sam Lake (@SamLakeRMD) September 7, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Originariamente pubblicato come esclusiva Xbox 360, Alan Wake è stato il primo lancio su console di Remedy da Max Payne 2 del 2003. Remedy ha seguito il successo di Alan Wake con Quantum Break nel 2016 e Control nel 2019, entrambi anch'essi thriller psicologici che coinvolgono minacce che sfidano la realtà.

Fonte: Alan Wake