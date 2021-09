Alan Wake Remastered non sarà annunciato all'evento PlayStation Showcase?

Secondo alcuni insider, il rumoreggiato Alan Wake Remastered non sarà annunciato durante l'evento PlayStation Showcase di questa settimana.

Su Twitter, Direct Feed Games, aka Nate Drake, che ha correttamente rivelato informazioni su una varietà di titoli prima degli annunci ufficiali, ha rivelato che la versione rimasterizzata del gioco sviluppato da Remedy non sarà tra gli annunci in arrivo durante l'evento PlayStation di questa settimana.

Anche Andy Robinson di VGC, che si è dimostrato affidabile in passato, ha dichiarato che probabilmente Alan Wake Remastered non sarà presente allo showcase.

That's not a PS show announcement — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) September 6, 2021

I don't think that's even in the showcase — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) September 6, 2021

Si vocifera da tempo di Alan Wake Remastered. A giugno, l'elenco del gioco è apparso su Epic Games Store e un paio di giorni fa è comparso un altro elenco sul sito Web del rivenditore taiwanese Rakuten con una data di uscita fissata al 5 ottobre. Se la data di lancio sarà effettivamente questa, non dovrebbe volerci molto prima che il gioco venga finalmente annunciato.

L'originale Alan Wake è ora disponibile su console Xbox e PC.

Fonte: Wccftech.