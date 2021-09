Arma 3 usato per dimostrare che il Pakistan sostiene i talebani da un TG indiano

Sentiamo spesso di come i videogame vengano usati come casus belli per alcune tragedie o perché vengono scambiati per scene reali, divenendo notizie particolari. Questo è uno di questi casi, con un TG indiano improvvisamente sotto i riflettori.

Il TG Times Now Navbharat, ha infatti mostrato alcuni filmati ripresi dal simulatore di stampo militare Arma 3, come prova inconfutabile che il Pakistan (da sempre rivale dell'India) stia segretamente aiutando il nuovo regime talebano in Afghanistan.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il tutto è piuttosto surreale, perché la clip è presente su YouTube già da gennaio, e a quanto pare, nessuno si è accorto della differenza tra i poligoni tridimensionali e la realtà dei fatti. Purtroppo non succede solo in India ma quello che fa riflettere è che il maggiore realismo dei videogiochi possa portarne a una strumentalizzazione politica, anche in situazioni molto delicate come il confine India-Pakistan. Forse siamo solo all'inizio di queste situazioni.

Fonte: TheGamer.com