Michael K. Williams: l'Irish di Battlefield e attore di The Wire e Boardwalk Empire è scomparso all'età di 54 anni

Michael K. Williams, star del cinema e della TV, è morto a 54 anni. L'attore di The Wire di HBO e Irish di Battlfield è stata trovato morto nella sua casa di Brooklyn.

Secondo quanto riportato dal New York Times e dal New York Post, Williams è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento lunedì 6 settembre. Gli agenti della polizia di New York e le ambulanze hanno risposto alla chiamata e Williams è stato successivamente dichiarato morto verso le 14:00. ora locale.

"È con profondo dolore che la famiglia annuncia la scomparsa dell'attore nominato agli Emmy Michael Kenneth Williams. Chiediamo privacy mentre piangiamo questa perdita insormontabile", ha detto a THR la rappresentante di Williams, Marianna Shafran.

"Siamo devastati nell'apprendere della scomparsa di Michael Kenneth Williams, membro della famiglia HBO da oltre 20 anni. Mentre il mondo è consapevole dei suoi immensi talenti come artista, conoscevamo Michael come un caro amico amato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia per questa perdita incommensurabile", si legge in una dichiarazione di HBO a THR.

In un tweet visibile qui sotto, l'attore Wendell Pierce (che in The Wire interpretava il detective Bunk Moreland) ricorda e loda il lavoro di Michael K. Williams in The Wire e Boardwalk Empire:

Conosciuto per il suo ruolo di Omar Little nell'acclamata serie HBO "The Wire", Williams era un ballerino che ha lavorato con artisti come Madonna prima di trasformare il suo talento per lo schermo.

Williams rimane candidato agli Emmy 2021 come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo di Montrose Freeman in Lovecraft Country.

Per quanto riguarda i videogiochi, i fan ricorderanno Williams come Sgt. Kimble "Irish" Graves di Battlefield 4. È apparso anche in NBA 2K21 nei panni del talent agent Archie Baldwin. Williams riprenderà il suo ruolo nel prossimo Battlefield 2042.

Fonte: Dexerto.