Call of Duty Vanguard: mostrato multiplayer, gameplay e date delle beta

Dopo la presentazione del single player, tutte le attenzioni sono rivolte al multiplayer, con un nuovo adrenalinico trailer e tante informazioni a riguardo. 16 mappe ambientate intorno al globo per dare l'idea del conflitto mondiale, in cui saranno disponibili tutte le modalità ormai classiche degli ultimi Call of Duty.

Il multiplayer frenetico del brand sembra rimanere anche in Vanguard, ma con una punta di social in più, spingendo sulla creazione di team con amici, rendendo tutto più semplice da questo punto di vista. Nuove ambientazioni interattive incrementano le fasi tattiche in CoD, che non è paragonabile alla distruttibilità presente in Battlefield, ma capace di creare nuove linee di tiro. Questa distruttibilità dipenderà dal calibro dei proiettili, oltre ovviamente a modificare le cadenze.

Ulteriore novità è lo sparare "alla cieca", dietro le coperture e utile per le soppressioni. Anche artisticamente e tecnicamente il multiplayer di Call of Duty: Vanguard sembra aver fatto un passo avanti, cercando il realismo, sia nelle ambientazioni con ottimi effetti atmosferici, sia nei modelli dei personaggi, cercando di stare lontano dalle banalità e dai cliché.

Novità anche per Call of Duty: Warzone, con nuova mappa ambientata nel pacifico in concomitanza con Vanguard e un nuovo anti-cheat, che ha già mietuto vittime tra i "furbetti". In ogni caso, preparatevi per Vanguard, in arrivo come beta questo weekend per gli utenti PlayStation dalle 19:00 del 10 settembre e fino alla stessa ora di lunedì 13 settembre. Il secondo weekend Beta sarà aperto a tutti i giocatori e si terrà dal 16 al 20 settembre. Il 5 novembre invece, uscirà il titolo completo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e PC.