eFootball: il video gameplay trapelato in rete preoccupa i fan del gioco

Un video di gameplay di eFootball è emerso su Internet e la risposta iniziale dei fan non è positiva. Si tratta di un video di 11 minuti preso dal canale cinese Great Game su YouTube che ha ricevuto molti commenti negativi, sia sulla lista di YouTube che sui social media.

Il video mostra il Manchester United e l'Arsenal che giocano una partita amichevole ed è stato criticato per una serie di cose, tra cui strane animazioni di collisione, fisica della palla e altro ancora. Tuttavia, non è chiaro se il video, che è stato catturato da una telecamera puntata verso lo schermo, avrebbe dovuto essere pubblicato in quanto potrebbe provenire da una versione incompleta del gioco.

I vari commenti su YouTube e sui social criticano l'erba, la fisica del pallone, animazioni peggiori di PES 2018, animazioni di collisione, grafica e calo di framerate. Molti sottolineano che potrebbe essere la versione PS4, ma poiché il caricamento è molto più piccolo rispetto ai giochi della serie, è probabile che sia quella PS5. C'è anche il modder di PES Durandil PES ha pubblicato un lungo thread su Twitter analizzando una serie di elementi del filmato, evidenziando numerosi cali di frame rate, strane animazioni della folla che a volte sembrano muoversi in modo estremamente discontinuo.

Here is the clip that sums up some optimization issues. The half-time cutscene lag and the audience really seems to be 5 fps. We can still see a big issue too: The last transition shows again the players at the end of half-time and then back onto the pitch! ? pic.twitter.com/lft2FIqL0i — Durandil PES (@Durandil67) September 7, 2021

eFootball sarà lanciato su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam il 30 settembre come titolo gratuito.

Fonte: VGC