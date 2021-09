Fallout comprato da Elon Musk è il sogno di Chris Avellone: 'ci lavorerei gratis'

Chris Avellone, noto per aver lavorato su Fallout 2, Planescape: Torment e Fallout: New Vegas per citarne alcuni, ha contattato Elon Musk su Twitter per far sì che il magnate cerchi di acquistare il franchise di Fallout. Il game designer ha persino promesso di lavorare gratuitamente al prossimo gioco.

"Dal momento che qualcuno ha suggerito, perché diavolo dire di no. Caro Elon Musk, per favore acquista il franchise di Fallout e ci lavorerò gratuitamente, anche se ciò dovesse significare di camminare sulla superficie di Marte senza casco". Nei commenti, Avellone ha notato che il miliardario ha giocato a Fallout: New Vegas, il che significa che il futuro del franchise sarebbe in buone mani.

Ovviamente, sappiamo che molto probabilmente tutto questo non accadrà, poiché i diritti sul franchise di Fallout sono ora nelle mani di Bethesda e Microsoft e le società non hanno intenzione di certo di vendere una delle loro IP più famose e di successo commerciale.

Since someone suggested why the fuck not: Dear @elonmusk please buy the Fallout franchise and I will work on it for free even if it means walking on the surface of Mars and taking off my helmet — Chris Avellone (@ChrisAvellone) August 31, 2021

No, he played Fallout New Vegas, which is more than most rich people do except Matthew Perry.



Also the failure to fund the United States space program seemed it would let my dreams of space travel in our time die until SpaceX came along, so maybe this dream can happen too. — Chris Avellone (@ChrisAvellone) September 1, 2021

Chris Avellone di recente ha sparato a zero su Avowed, il progetto attualmente in via di sviluppo presso Obsidian, definendo il progetto "problematico".