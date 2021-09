Far Cry 3 diventa gratis su PC per un periodo di tempo limitato

A poche settimane dall'uscita di Far Cry 6, gli utenti possono tornare indietro nel tempo per godersi il terzo capitolo della saga. Per un periodo di tempo limitato, l'azienda francese mette in palio Far Cry 3 per PC (Ubisoft Connect), in modo che chi reclama il premio possa aggiungerlo permanentemente alla propria libreria di giochi. Come abbiamo detto, si tratta di una promozione che ha una scadenza, ovvero l'11 settembre.

Far Cry 3 ci porta in un open world paradisiaco, un ambiente di innegabile bellezza, ma così pericoloso che non potrete godervi la spiaggia o l'acqua cristallina. I nemici sono ovunque, sempre con le armi pronte. Tutto inizia con una vacanza a Bangkok, interrotta quando Jason Brody e i suoi amici vengono assaliti da un gruppo di pirati guidati dall'eccentrico Vaas Montenegro.

Gli ingredienti sono i soliti della saga: mondo aperto, carismatico villain, esperienza sparatutto in prima persona e follia totale. Il gioco ci permette di esplorare il territorio in piena libertà, sia a piedi che per mezzo di diversi veicoli. Questa versione, tuttavia, non è quella migliorata inclusa anche nel pass stagionale di Far Cry 5, ma l'originale. Tutto quello che dovete fare è avere un account Ubisoft Connect: potete accedervi a questo link.

Intanto vi ricordiamo che Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC e Google Stadia.

