Forza Horizon 5 mostrato con tanto gameplay e conferma di nessuna demo

Playgroud Games è stato trasparente in lungo e in largo col nuovo e attesissimo con Forza Horizon 5, arrivati al settimo episodio dell'evento Let's Go!, un dietro le quinte sullo sviluppo del racing game.

In questa occasione, ancora più degli altri episodi, è stato mostrato davvero tanto gameplay, tra cui due gare e un'intera Spedizione in cooperativa, per le vie del Messico, nuova location estremamente varia. Oltre a questo, le informazioni sono davvero tante.

Forza Horizon 5 è il titolo più grande del franchise, interamente giocabile in co-op. Grossi miglioramenti anche sul sistema fisico, con miglioramento dei feedback degli pneumatici, influenzando la maneggevolezza di guida. Ma la notizia dolorosa è l'assenza di una demo, probabilmente dovuta all'arrivo sul Game Pass già dal day one. Manca poco al 9 novembre, giorno della release ufficiale, di quello che potrebbe essere il miglior racing arcade della storia.

