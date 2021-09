Ghost of Tsushima nella realtà! L'attore di Jin Sakai ricrea le movenze del suo personaggio

L'attore principale di Ghost of Tsushima, Daisuke Tsuji, è apparso in un nuovo video dove prende la spada e replica le mosse del protagonista del gioco Jin Sakai, affrontando il suo maestro in un duello samurai nella vita reale.

Daisuke Tsuji non solo ha doppiato Jin Sakai in Ghost of Tsushima, ma ha anche dato al personaggio il suo aspetto nel gioco. L'attore ha recentemente preso parte a un nuovo video su YouTube di Toru Uchikado, un attore giapponese che sa maneggiare una katana. Uchikado ha chiesto al suo collega di ricreare le mosse di combattimento del suo personaggio dal gioco d'azione di Sucker Punch.

Vale la pena notare che Daisuke Tsuji non è stato coinvolto in sessioni di acrobazie di motion capture durante lo sviluppo, poiché ha fatto solo il mo-cap facciale per Jin Sakai. E come ci si potrebbe aspettare, l'attore non era così "elegante" con la spada come il suo personaggio di Ghost of Tsushima.

Tuttavia, dopo alcuni tentativi, Tsuji ha replicato con successo alcune delle iconiche mosse di Lord Sakai. L'attore ha impiegato più tempo per ripetere le mosse più complesse del gioco.

Alla fine del video, Tsuji e Toru Uchikado si uniscono in un finto combattimento, ricreando il duello di Jin Sakai e suo zio Lord Shimura.

Il franchise di Ghost of Tsushima sta già andando oltre i videogiochi, poiché Sony ha annunciato un adattamento cinematografico con il regista di John Wick Chad Stahelski alla guida. Non sappiamo ancora chi interpreterà Jin Sakai nel film, tuttavia, Daisuke Tsuji si è immediatamente lanciato per riprendere il ruolo.

Fonte: Thegamer.