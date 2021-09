God of War: scomparso il gameplay engineer George Mawle. L'ultimo commosso saluto di Cory Barlog

Con grande rammarico condividiamo la notizia della morte di George Mawle con i nostri lettori. Mawle, un ex sviluppatore di Santa Monica Studio, più noto per il suo lavoro sulla Leviathan Axe e sulle Blades of Chaos di God of War (2018), è morto il 2 settembre.

La morte di Mawle è stata annunciata nel fine settimana dai suoi colleghi. La causa della scomparsa non è nota. Mawle proveniva dal Regno Unito e ha trascorso sette anni a Santa Monica Studio prima di dimettersi nel febbraio 2021 per lavorare a un progetto non annunciato. In precedenza ha lavorato per Radical Entertainment e ha prestato il suo talento a giochi come Prototype.

Cory Barlog ha salutato il suo collega su Twitter: "George era una persona sorprendentemente divertente e intelligente. Era uno dei padri del Leviatano. Senza la sua curiosità e il suo intelletto quei momenti di pura gioia non sarebbero mai esistiti. Mi spezza assolutamente il cuore che se ne sia andato".

George was such an amazingly funny, smart and warm human being. He was one of the fathers of the Leviathan feel. Without his curiosity and intellect those moments of pure joy recalling the axe would never have existed.



Absolutely breaks my heart that he is gone.



RIP brother? https://t.co/ILpeSQUsk0 — cory barlog ? (@corybarlog) September 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Mihir Sheth di Santa Monica ha ricordato Mawle dicendo: "Come molti altri durante i suoi oltre 20 anni di carriera nello sviluppo di giochi, mi sono seduto accanto o vicino a George ogni giorno per oltre cinque anni, ho lavorato con lui nella buona e nella cattiva sorte e sono stato duramente colpito dalla notizia scioccante. Ha lasciato Sony Santa Monica molti mesi fa, ma la sua voce e il suo spirito gioviali avevano riempito lo studio sin dal suo arrivo alla fine del 2013. Durante il suo tempo con noi ha conquistato i cuori del team condividendo la passione per "il nuovo" e spingendo ciò che era possibile".

"A SMS ha lavorato sulle armi di Kratos, sulla navigazione, sui sistemi di gioco di ruolo, su una miriade di comportamenti di combattimento, ai miglioramenti al sistema di scripting e TANTO altro. Era un veterano del team che ha svolto un ruolo enorme nel chiudere il gioco e nell'eliminare i bug".

"C'è molto altro che posso dire, come sono sicuro che potrebbero farlo altri con cui ha lavorato. I videogiochi sono fatti da persone e giovedì ne abbiamo persa tutti una fantastica. Ci mancherai ragazzo".

Fonte: Twitter - PlayStation LifeStyle.