Gran Turismo Sport sta per ricevere un nuovo aggiornamento, ecco quando

Gran Turismo Sport riceverà un nuovo aggiornamento lo stesso giorno in cui andrà in onda il PlayStation Showcase, dove sono attese notizie sui futuri titoli del brand, ovvero Gran Turismo 7.

È una coincidenza che l'aggiornamento sia previsto per lo stesso giorno dello Showcase? Potrebbe esserlo, ma potrebbe anche significare qualcosa di più, ovvero un aggiornamento che ottimizzi Gran Turismo Sport per PS5 mentre Gran Turismo 7 non basta. Il sito ufficiale di Gran Turismo dice che i server non saranno disponibili dalle 10:00 alle 12:00. Dopo la manutenzione verrà reso disponibile l'aggiornamento, di cui non sappiamo ancora nulla.

Non ci sono ulteriori informazioni nell'annuncio in questo momento su quali potrebbero essere i contenuti dell'aggiornamento e non è presente nemmeno un'immagine teaser creata da Kazunori Yamauchi: tutto ciò fa pensare quindi che l'aggiornamento interessi più che altro delle modifiche alla modalità Sport.

Ad ogni modo, non ci resta che attendere pochi giorni prima di sapere quali saranno questi aggiornamenti.

