Hitman 2 in 4K a 60 FPS con supporto DualSense su PS5? Ecco i passi da fare

Tra i titoli disponibili su PlayStation Plus di settembre troviamo anche Hitman 2: tuttavia esiste un piccolo trucco che permette di giocarci come se fosse un gioco next-gen su PlayStation 5.

Hitman 2 può infatti utilizzare una risoluzione in 4K, funzionare a 60 FPS e sfruttare addirittura il controller DualSense: tutto questo se si gioca tramite il launcher di Hitman 3 su PlayStation 5. E la cosa più importante è che non serve fare nessun acquisto per poterlo fare, ma bisogna semplicemente seguire alcuni semplici passaggi. Ecco tutto ciò che dovete fare:

Riscattate Hitman 2 da PlayStation Plus e scaricate lo Starter Pack di Hitman 3

Richiedete il pass di accesso a Hitman 3: Hitman 2 Standard dal PlayStation Store

Giocate da Hitman 2 su Hitman 3 avviando lo Starter Pack per PS5

Ricordiamo che tra i giochi PlayStation Plus disponibili troviamo anche Overcooked: All You Can Eat e Predator: Hunting Grounds.

Fonte: PushSquare