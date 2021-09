Intel punta le RTX 3070 con la prima GPU ARC Alchemist

Il duopolio Nvidia-AMD è ormai sul viale del tramonto grazie all'arrivo di Intel nel campo delle Schede Grafiche. I lavori sembrano procedere bene, con ARC Alchemist che secondo insistenti rumor si attesterebbe sui livelli di un introvabile Nvidia RTX 3070. Ora però, abbiamo un ulteriore conferma.

Secondo quanto riferito dal noto insider del settore Greymon55, Intel ha impostato questo target con un'alimentazione intorno ai 175-225W. Questo dunque, confermerebbe le parole del CEO di Intel Pat Gelsinger, sulla voglia di dar davvero fastidio a Nvidia per la prima volta. Tutto sembrerebbe in linea, con RTX 3070 con un TDP di 220W e la concorrente AMD RX 6700 XT intorno ai 230W. Certo che se Intel riuscisse a tenere un TDP inferiore ai 200w, sarebbe abbastanza impressionante.

Intel's slide shows that 175-225w SKUs compete with 6700xt and 3070. — Greymon55 (@greymon55) September 7, 2021

Intel ha promesso che vedremo le GPU Alchemist entro il primo trimestre del 2022, sperando di non andare perse tra i miner come le RTX e le RX.

