Iron Man, Deadpool o...? Marvel sarebbe al lavoro su un nuovo gioco single player

A quanto pare, Marvel potrebbe essere al lavoro su una nuova esperienza per giocatore singolo, stando agli ultimi rumor comparsi su Twitter.

Sappiamo che Marvel's Midnight Suns è ormai ufficiale, mentre in molti sperano che nel corso dell'imminente PlayStation Showcase arriverà l'annuncio di Spider-Man 2. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni Marvel potrebbe essere al lavoro su un titolo basato su un altro eroe.

Le voci sono partite dall'insider Tidux che, molto probabilmente, ricorderete per i rumor legati a PlayStation. L'insider ha pubblicato da poco un tweet in cui parla di numerose fonti che confermerebbero un nuovo gioco targato Marvel.

Più in particolare, Marvel starebbe lavorando a una nuova IP basata sul single player e questo escluderebbe un nuovo Spider-Man di Insomniac. La compagnia, quindi, potrebbe essere al lavoro su un titolo con protagonista un altro eroe e i fan hanno commentato il tweet suggerendo personaggi come Iron Man, Deadpool, Venom o Wolverine.

L'evento PlayStation Showcase è in programma per giovedì 9 settembre alle ore 22 italiane e magari in questa occasione potrebbe essere svelato un annuncio.

