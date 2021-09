Kena: Bridge of Spirits avrà un sequel? Per gli sviluppatori è 'improbabile'

Mentre molti sviluppatori si sforzano di costruire grandi franchise per molti anni, i creatori del prossimo platform d'azione Kena: Bridge of Spirits non condividono lo stesso approccio.

Gli sviluppatori hanno rivelato che è improbabile che arrivi un sequel diretto di Kena, ma lo studio ha in programma di continuare a esplorare il mondo del gioco con altri media.

In un'intervista con SoulVision Magazine, i co-fondatori dello studio indipendente Ember Labs, Mike e Josh Grier, hanno parlato dei loro piani per il futuro di Kena e del suo mondo accattivante. I creatori hanno espresso incertezza riguardo al potenziale seguito di Kena: Bridge of Spirits, affermando che preferirebbero realizzare "un'altra IP con lo stesso stile in termini di gameplay e in termini di esperienza basata sulla trama".

"Non so se faremo un sequel diretto," ha risposto brevemente Josh Grier. Allo stesso tempo, gli sviluppatori non vogliono abbandonare il loro nuovo universo fantasy, che ha "molto potenziale narrativo". Ecco perché i fratelli Grier sono anche interessati ad esplorare il nuovo mondo di Kena in diversi mezzi creativi oltre ai videogiochi. "Esplorarlo e portarlo in un'esperienza più lineare come uno show televisivo o un film è una possibilità", ha aggiunto Josh.

Non sappiamo ancora come verrà accolto Kena: Bridge of Spirits, ma i fan saranno felici di sapere che il suo mondo non sarà probabilmente abbandonato. Subito dopo la sua rivelazione, Kena con le sue ricche immagini e i suoi piccoli simpatici compagni è stato spesso paragonato ai lavori di animazione degli studi di animazione Pixar o DreamWorks. Forse, una potenziale serie animata di Kena potrebbe attirare ancora più attenzione sul marchio, promuovendo ulteriormente lo stesso Bridge of Spirits.

Kena: Bridge of Spirits arriverà il 21 settembre su PS4, PS5 e PC (tramite Epic Games Store). Secondo un recente leak, il titolo occuperà solo 17 GB di spazio su PS5.

Fonte: Thegamer.