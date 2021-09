NieR Reincarnation supera i 15 milioni di download in tutto il mondo

Attraverso l'account Twitter giapponese di NieR Reincarnation, Square Enix ha annunciato che il titolo per dispositivi mobile ha superato i 15 milioni di download in tutto il mondo.

Per celebrare questo traguardo, il client giapponese del gioco ha ricevuto uno speciale banner a pagamento che garantisce un'arma a 4 stelle o la possibilità di trovare un personaggio. Per adesso parliamo di client giapponese, ma probabilmente è questione di poco tempo prima che arrivi anche nel client globale di NieR Reincarnation.

Si tratta di un traguardo molto importante per il gioco: nel marzo del 2021 il gioco aveva superato i 10 milioni di download, ma questo dato riguardava solo il Giappone. Ora che il gioco è disponibile in tutto il mondo, i download hanno avuto un'impennata, superando così i 15 milioni. NieR Reincarnation inoltre riceverà oggi anche i personaggi di NieR Replicant.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Questi personaggi potranno essere ottenuti solo tramite il negozio dell'evento in collaborazione con NieR Replicant e attraverso un banner a tempo limitato. Vi ricordiamo che NieR Reincarnation è disponibile su dispositivi Android e iOS.

Fonte: Siliconera