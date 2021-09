Nintendo Switch con dei menù più belli e funzionali? Lo spettacolare mock-up di un fan

Nintendo Switch ha tanti pregi ma fra questi, purtroppo, non c'è il menù di sistema della console, davvero molto basico e con poche o nulle opzioni di personalizzazione. Cosa succederebbe se questi cambiasse, prendendo ad esempio quello utilizzato da Apple per iOS? Ce lo mostra porcorousseauu su Reddit.

In tanti chiedono a Nintendo sfondi personalizzabili, icone più gradevoli e smussate, il supporto alle cartelle, assai comodo soprattutto per chi gioca molti titoli in versione digitale. Ebbene, Nintendo non sembra (almeno per ora) intenzionata a dare adito a queste richieste, ma porcorousseauu sì.

C'è da dire che questi mock-up hanno stile da vendere: c'è tutto quel che si potrebbe chiedere e anche di più, compresi i menù trasparenti. L'organizzazione in cartelle, poi, appare perfetta e studiata.

Uno stile di menù che si adatta molto allo stile Nintendo ma che, purtroppo, probabilmente resterà nella fantasia del suo artista realizzatore.

Fonte: Reddit via Nintendo Life