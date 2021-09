No Man's Sky dopo 5 anni ha recensioni positive su Steam ed è un'incredibile parabola di 'redenzione'

Quello di No Man's Sky non è stato un lancio facile, con Hello Games e Sean Murray fortemente criticati quando il gioco è uscito nell'agosto del 2016. Inevitabilmente è stato bombardato di recensioni negative su Steam, ma ora la situazione è radicalmente cambiata.

Dopo circa cinque anni e numerosi aggiornamenti gratuiti, No Man's Sky ha finalmente trovato l'amore degli utenti Steam, che ora valutano il gioco con recensioni molto positive.

Le recensioni degli utenti Steam hanno un forte risalto nella pagina di qualsiasi gioco per PC. Piuttosto che delle semplici stelle, lo store di Valve mostra valutazioni che vanno da "Molto negativo" a "Molto positivo", con un cambio del colore del testo.

Il titolo di Hello Games ha avuto recensioni molto negative per molto tempo, ma ora tutto è cambiato. Di recente, è arrivato un altro graditissimo aggiornamento, Frontiers, che permette ai giocatori di creare la propria colonia e aggiunge anche elementi gestionali al titolo.

Fonte: Kotaku.