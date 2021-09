'Pokémon - I Segreti della Giungla' è il nuovo film in arrivo prossimamente su Netflix

Uscito in Giappone lo scorso dicembre dopo un breve rinvio a causa dell'emergenza COVID-19, il nuovo film Pokémon farà il suo debutto mondiale l'8 ottobre su Netflilx. Per celebrare l'uscita di Pokémon: I Segreti della Giungla, The Pokémon Company distribuirà Zarude e Celebi Cromatico, entrambi presenti nel film, in Pokémon Spada e Scudo.

Pokémon I Segreti della Giungla è una rivisitazione di Tarzan. Nel profondo della foresta di Okoya vive un ragazzo di nome Koko. Cresciuto da uno degli Zarude, Koko è convinto lui stesso di essere uno Zarude. La visione del mondo e la percezione di Koko vengono sconvolte da un incontro casuale con Ash e Pikachu, che lascia il giovane ragazzo a chiedersi cosa sia effettivamente.

Per l'occasione inoltre è stato pubblicato un trailer che potete visionare proprio qui di seguito: se siete fan di Pokémon allora non perdetevi assolutamente questo nuovo film.

Ricordiamo: Pokémon I Segreti della Giungla sarà disponibile su Netflix dall'8 ottobre.

