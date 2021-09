Tales of Arise: nuovo trailer incentrato sul gameplay

Manca poco al 10 settembre, giorno in cui Tales of Arise debutterà su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series, oltre al PC. Per l'occasione, Bandai Namco ha rilasciato un nuovo corposo trailer in grado di farci vedere l'intero pacchetto, dalle ambientazioni al gameplay.

Tutto si concentra su Alphen e Shionne, con gli obiettivi di liberare il loro popolo dalla schiavitù. Insieme a un nuovo "Atmospheric Shader", che conferisce agli ambienti uno stile simile all'acquarello, sono state aggiunte al combattimento nuove meccaniche come "Counter Edge" e "Overload" al fine di renderlo più frenetico.

Fonte: Gaming Bolt