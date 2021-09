Windows 11 ha la Dark Mode con suoni più rilassanti pensati per calmare gli utenti

Windows 11 offre un'interfaccia utente ridisegnata e una revisione dei suoni di sistema, inclusi suoni diversi per la Dark Mode. Durante lo sviluppo di Windows 11, il team audio di Microsoft ha sviluppato nuovi suoni di sistema progettati per fornire un'esperienza tranquilla pur essendo in grado di avvisare gli utenti di qualcosa, se necessario.

"I suoni di Windows 10 erano nitidi, creati letteralmente con lunghezze d'onda taglienti", ha spiegato Microsoft in un'intervista a BleepingComputer. "In Windows 11, ci siamo concentrati sul rendere la tecnologia calma. Per fare questo, abbiamo dovuto rivalutare il nostro paesaggio sonoro per risultare anche calmo".

Un portavoce ha inoltre dichiarato: "I nuovi suoni hanno una lunghezza d'onda molto più rotonda, rendendoli più morbidi in modo che possano ancora avvisare gli utenti, ma senza essere travolgenti". Tuttavia, la differenza tra i suoni del sistema operativo nella Dark Mode di Windows 11 e nella Light Mode non è come passare dalla musica classica al metal. Si tratta di un cambiamento semplicemente sottile e calmante.

"I suoni a tema migliorano la produttività abbinando il vostro stile di lavoro attraverso il tema. I suoni scuri vi aiutano a rimanere a fuoco mentre i suoni chiari vi assicurano di essere sempre impegnati", ha aggiunto Microsoft.

