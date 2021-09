'Xbox Game Pass è una figata, ottimo per gli sviluppatori indie e senza svantaggi' per l'autore di The Artful Escape

The Artful Escape è un interessante titolo in arrivo su PC e Xbox. Si tratta di un titolo musicale di avventura in cui vestiremo i panni di Frances Vendetti, un adolescente che si perde in una serie di mondi fantastici e psichedelici.

Il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one e per l'occasione, attraverso un'intervista con Multiplayer, il suo autore Johnny Galvatron ha spiegato come il servizio sia ottimo e non abbia lati negativi, come invece viene affermato molto spesso da critici e giornalisti. "So bene quello che si dice in giro e davvero faccio fatica a capire chi dice che è un male essere sul Game Pass" si legge nell'intervista. "Hai qualcuno che è disposto a darti dei soldi per essere sulla sua piattaforma. Ti paga in anticipo, ti aiuta con lo sviluppo, in qualche modo ti aiuta anche a saldare i debiti. E questa è una buona cosa. È assolutamente ottima per gli sviluppatori indipendenti e piccoli".

Galvatron poi spiega che non si tratta solo dell'aspetto economico, ma anche del marketing: fare un primo debutto all'interno di Xbox Game Pass consente ad un piccolo studio di avere più visibilità già al day one, proprio come aveva affermato anche il team di Back 4 Blood.

The Artful Escape sarà disponibile dal 9 settembre per PC, Xbox Series X/SS, Xbox One e dispositivi iOS.