Xbox dichiara di combattere per preservare i vecchi videogiochi ma viene criticata per i problemi di DRM

Una delle cose su cui Microsoft ha fatto spesso leva, oltre all'Xbox Game Pass, è la sua retrocompatibilità. Sulle console next-gen, Xbox Series X e Xbox Series S, è possibile far girare i titoli di generazioni passate, arrivando fino alla prima Xbox.

Rispondendo ad un meme pubblicato su Twitter che celebrava proprio la retrocompatibilità di Xbox, la società ha risposto: "La lotta per preservare i giochi non si ferma mai". Questo commento ha fatto il giro del social, con diversi giocatori che hanno condiviso alcune opinioni sul motivo per cui sostanzialmente non è così.

Alcuni giocatori hanno ricordato a Xbox i problemi di DRM, che un dirigente di Xbox ha riconosciuto in passato e ha affermato che potrebbe ancora migliorare. Altri hanno dichiarato come il programma di retrocompatibilità non sia in realtà più in vigore al di fuori dei titoli che supportano FPS Boost. Insomma, le critiche a questa affermazione sono diverse e qui sotto potete dare uno sguardo al alcuni commenti.

The fight for game preservation never stops ? — Xbox (@Xbox) September 5, 2021

Aren't you the only console with DRM? — ???? (@Misoman1ac) September 6, 2021

Bring more Xbox 360 and Xbox OG games for backward compatibility, there are many that can still be added, continue this preservation, we fans deserve it.@jronald @majornelson @aarongreenberg @XboxP3 @Xbox pic.twitter.com/K7p3uLADkx — Bit Alemaunzinhuu ??? (@alemaunzinhuu) September 6, 2021

Seriously!? ? @Xbox literally stopped adding games to the backwards compatible library a while back! Now I love Xbox but this has definitely stung. ? Please add more games. #PreserveVideoGames — Wile E. Nigma? (@TheTrueMrENigma) September 5, 2021

Di problemi di DRM ne aveva già parlato in passato un utente Twitter il quale ha dichiarato che proprio a causa di ciò Xbox Series X/S potrebbero essere letteralmente inutilizzabili.

