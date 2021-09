Yakuza: Kazuma Kiryu sconfiggerebbe facilmente John Wick per il director della serie

La star di Yakuza, Kazuma Kiryu, avrebbe facilmente battuto John Wick in un combattimento secondo il director della serie.

In una recente intervista con The Gamer, Kazuki Hosokawa - che ha lavorato a Yakuza 0, Yakuza 5, Judgment, Lost Judgement e altro - ha spiegato chi pensava avrebbe vinto in uno scontro tra il protagonista di Yakuza, Kazuma Kiryu, e il leggendario assassino John Wick.

"Quindi [Kazuma Kiryu] non è davvero un umano, quindi è difficile avere una battaglia alla pari con John Wick", considera Hosokawa, "Penso che Kiryu sia probabilmente più forte di John Wick perché non puoi ucciderlo nemmeno dopo avergli sparato con una pistola", ha detto.

Non volendo escludere nessuno, Hosokawa introduce nello scenario anche il protagonista di Lost Judgment, Takayuki Yagami, aggiungendo "d'altra parte, Yagami è umano, non è sovrumano come Kiryu, e poiché John Wick è abbastanza bravo con coltelli e pistole, non credo che avrà una possibilità contro di lui".

Altrove nell'intervista, Hosokawa parla del futuro dello sviluppatore di Yakuza e Lost Judgment, Ryu Ga Gotoku Studio, sottolineando che spera di continuare con le versioni globali dei giochi futuri. Ha anche sollevato l'idea di esplorare nuovi giochi della serie Yakuza che si svolgono al di fuori del Giappone, portando personaggi familiari in nuovi paesi.

Lost Judgment uscirà il 24 settembre 2021 su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. L'ultimo gioco della serie Yakuza, Yakuza: Like A Dragon, è stato lanciato l'anno scorso ed è stato un tale successo che ha plasmato il futuro della serie secondo il creatore.

Fonte: Gamesradar.