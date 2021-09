BioShock nella realtà? Un miliardario vuole creare una 'vera' Rapture negli USA

Il miliardario ed ex dirigente di Walmart, Marc Lore, ha condiviso la sua visione di una nuova città in America, la cui costruzione costerà 400 miliardi di dollari.

La CNN riferisce che la nuova città, chiamata Telosa, è stata progettata per essere una metropoli sostenibile situata in un deserto da qualche parte negli Stati Uniti. In questo momento, i planners stanno prendendo in considerazione Nevada, Utah, Idaho, Arizona e Texas.

La struttura della città ha lo scopo di consentire ai residenti di raggiungere il posto di lavoro, la scuola o qualsiasi altra cosa di cui potrebbero aver bisogno entro 15 minuti. L'obiettivo è che Telosa sia ecosostenibile, con energia e acqua sostenibili. Al centro di tutto c'è l'Equitism Tower, un grattacielo progettato per essere "un faro per la città".

Il piano afferma che la città alla fine crescerà fino a 150.000 acri e accoglierà 5 milioni di persone. Questa fase, tuttavia, è lontana almeno 40 anni. La prima fase richiederebbe apparentemente 10-20 anni e sosterrà 1 milione di persone in città.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Today, Bloomberg @business revealed @CityofTelosa: a vision of @BjarkeIngels and @MarcLore for a new city in America that sets a global standard for urban living, expands human potential, and becomes a blueprint for future generations. Learn more here: https://t.co/VD4tpZSgtf pic.twitter.com/lvPXkuWiMH — BIG (@BIGstertweets) September 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La città può evocare ricordi di Rapture di BioShock, la grande utopia sottomarina progettata per aiutare la società a prosperare. Tuttavia, i sostenitori di Telosa affermano che il loro obiettivo non è creare un'utopia, ma piuttosto rimanere concentrati su ciò che è possibile.

Parlando di Rapture, il prossimo BioShock 4 apparentemente non avrà luogo nella città né nella Columbia di BioShock Infinite, secondo gli annunci di lavoro per il gioco.

Fonte: IGN.