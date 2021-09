Call of Duty: Vanguard, il logo di Activision torna visibile nel trailer del multiplayer

Activision ha riportato il suo logo nella campagna marketing per il prossimo Call of Duty.

Il publisher ha pubblicato un reveal trailer per la modalità multiplayer di Call of Duty: Vanguard e, a differenza di tutti i video precedenti utilizzati per commercializzare il titolo, il logo di Activision è ben visibile nella lista finale.

Il logo di Activision è tradizionalmente in primo piano in tutto il marketing di Call of Duty, ma è stato assente nel trailer di debutto di Vanguard pubblicato il mese scorso. .

Gli utenti PlayStation che hanno partecipato all'alpha di Vanguard del mese scorso hanno anche notato che il logo di Activision era assente dalla schermata di avvio del gioco.

Vanguard è il primo annuncio di un titolo importante di Activision da quando il California Department of Fair Employment and Housing ha intentato una causa contro Activision Blizzard a fine luglio, accusando la compagnia di non aver gestito i reclami per molestie sessuali e discriminazione.

Il precedente marketing per il gioco era stato percepito come un tentativo di allontanare il più grande marchio di Activision Blizzard dalle numerose accuse di illeciti rivolte all'azienda, che hanno gravemente macchiato la sua reputazione.

Fonte: VGC.