Capra! Simulator è il folle simulatore che vi farà condurre il peggio dei talk show all'italiana

Il vostro sogno è quello di condurre un talk show come quelli che si vedono in TV? Allora Capra! Simulator di Yellow TV Games è il gioco giusto per voi!

Capra! Simulator è un folle simulatore che vi metterà nei panni di un conduttore di un talk show (trash) all'italiana. Esatto, avete capito bene. Il vostro compito sarà quello di condurre il programma TV in crisi "Punto in bianco" per cercare di rilanciarlo negli ultimi tre episodi.

"Conduci il programma televisivo PUNTO IN BIANCO, un talk show italiano in crisi che devi cercare di rilanciare negli ultimi tre episodi della stagione", si legge nella descrizione ufficiale. "Per farlo, prepara le puntate dello show, selezionando gli ospiti da invitare in base al tema della puntata".

"Durante la diretta, sarai chiamato a seguire la scaletta delle domande e a cedere la parola all'ospite più adatto allo specifico segmento con l'obiettivo di STIMOLARE LITI TRASH o accesi dibattiti che possano catalizzare il più possibile l'attenzione del pubblico a casa. Qualsiasi scelta può essere più o meno positiva e influire sullo SHARE TELEVISIVO che poi determinerà il destino del programma e del conduttore".

Oltre a questo, ci saranno anche veri personaggi televisivi, come Vittorio Sgarbi o Mara Maionchi.

Su itch.io potete scaricare gratuitamente Capra! Simulator.

Fonte: itch.io.