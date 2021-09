Crash Bandicoot, novità in arrivo per il 25° anniversario? Un tweet stuzzica i fan

Crash Bandicoot quest'anno festeggia i 25 anni e un tweet pubblicato dall'account Twitter ufficiale del gioco, ha caricato di speranza i fan che di certo non hanno dimenticato questo storico franchise.

Il tweet menziona una "certa festa proprio dietro l'angolo". Ora, il gioco festeggia 25 anni, lo abbiamo già detto. Ma questa "festa" potrebbe forse indicare un annuncio imminente, magari proprio durante il PlayStation Showcase che si terrà domani sera? Tante personalità del settore in questi giorni hanno suggerito che sarà un evento senza precedenti, pertanto potrebbe esserci la speranza di un nuovo capitolo in via di sviluppo. Almeno, questo è quello che ovviamente sperano i fan.

C'è anche l'incognita del "Wumpa League", il misterioso titolo multiplayer che non è ancora stato svelato e che potrebbe essere annunciato proprio durante l'evento PlayStation (ne avevamo parlato qualche settimana fa, ricordate?).

That feeling you get when you hear there's a certain party right around the corner ??? pic.twitter.com/WabWIJDQMx — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) September 7, 2021

Non solo, ma diversi influencer e giornalisti videoludici hanno iniziato a ricevere delle pentolacce da rompere: tutto sembra indicare quindi un annuncio imminente. Non ci resta che attendere domani sera, quando PlayStation terrà il suo evento. Noi di Eurogamer seguiremo in diretta, perciò rimanete sintonizzati con noi per sapere tutte le novità che verranno condivise.

Fonte: Nintendo Life