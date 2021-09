Deathloop per PC, svelati i requisiti minimi e consigliati

Ci stiamo avvicinando al fatidico giorno: Deathloop sta per uscire sia su console PlayStation che su PC e per l'occasione Bethesda ha svelato quali sono i requisiti minimi e consigliati per godersi appieno l'esperienza di Arkane Studios su quest'ultima piattaforma. Eccole di seguito.

Specifiche Ultra 4K: 4K/60FPS con impostazioni Ultra

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit versione 1909 o successiva Processore: Intel Core i9-10900K a 3,70 GHz o AMD Ryzen 7 3800XT

Memoria: RAM di sistema da 16 GB

GPU: Nvidia RTX 3080 (10 GB) o AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio disponibile su disco: 30 GB di spazio disponibile (SSD)

Specifiche consigliate: 1080p/60FPS con impostazioni Alte

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit versione 1909 o successiva Processore: Intel Core i7-9700K a 3,60 GHz o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 2060 (6 GB) o AMD Radeon RX 5700 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio disponibile su disco: 30 GB di spazio disponibile (SSD)

Specifiche minime: 1080p/30FPS con impostazioni Basse

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit versione 1909 o successiva Processore: Intel Core i5-8400 a 2,80 GHz o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 12 GB

GPU: Nvidia GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: versione 12

Spazio disponibile su disco: 30 GB di spazio disponibile (HDD)

Vi ricordiamo che Deathloop sarà disponibile su PS5, PS4 e PC dal 14 settembre.

Fonte: DSOG