Destiny espanderà il suo universo in più film e serie TV

Bungie sembra destinata ad espandere il franchise di Destiny in modi importanti al di fuori dello spazio dei videogiochi, poiché sono iniziate le assunzioni per nuovi film, show televisivi e per progetti di libri.

Sono passati sette anni da quando l'universo di Destiny ha preso vita. Da allora, abbiamo visto l'FPS in corso evolversi con varie nuove espansioni e persino alcuni libri.

Da programmi TV, lungometraggi, libri, fumetti e progetti audio, Bungie ha aperto le porte a tutti i tipi di storie di Destiny negli anni a venire. Il processo di assunzione è ora in corso poiché gli sviluppatori stanno cercando un dirigente senior da inserire nel team, in particolare per supervisionare lo sviluppo di nuovi media.

Lo stesso Destiny 2 continuerà ad andare avanti mentre la saga Light vs Darkness si concluderà. Cosa accadrà dopo, nessuno lo sa. Ma ora, il potenziale per progetti di successo al di fuori dello spazio dei videogiochi è reale.

Con un recente annuncio di lavoro sul sito ufficiale notato da TheGamePost, Bungie sta confermando pubblicamente i piani per espandersi in nuovi territori.

Dagli adattamenti per lo schermo ai fumetti e tutto il resto, gli sviluppatori di Destiny sembrano aperti a qualsiasi nuova idea che aiuti a "raccontare ulteriori miti".

Questo non solo soddisferà i Guardiani esistenti, ma Bungie spera anche di "catturare i cuori e le menti di un nuovo pubblico".

Per ora non è chiaro chi possano essere esattamente i potenziali partner per questi progetti.

Fonte: Dexerto.