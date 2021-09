Far Cry 6 mostrato in un lungo trailer panoramica sul gioco

Far Cry 6 ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per la partecipazione di Giancarlo Esposito come villain, quel Antón Castillo che dovrà essere all'altezza dei suoi malvagi colleghi dei capitoli precedenti.

Il nuovo trailer è molto interessante, non solo perché viene mostrato del gameplay inedito ma anche perché riesce a fare una bella panoramica sull'intera struttura di gioco, spegnendo eventuali dubbi. Le novità più eclatanti rimangono il cambio di genere del personaggio e l'ambientazione cittadina, un inedito per il franchise. Anche l'abbozzo di stealth non è da sottovalutare, ma è un elemento che va toccato con mano.

Far Cry 6 arriverà il 7 ottobre su PC (Epic Store e Ubisoft Store), Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, Stadia e disponibile tramite abbonamento Ubisoft+.