Far Cry 6 per PS5 e Xbox Series X/S: Ubisoft conferma che l'upgrade next-gen sarà gratuito

Ubisoft ha confermato ancora una volta che Far Cry 6 avrà un upgrade next-gen gratis.

I giocatori che acquisteranno Far Cry 6 su PS4 o Xbox One potranno eseguire l'aggiornamento rispettivamente alla versione PS5 o Xbox Series X/S senza costi aggiuntivi.

Questo si applicherà sia alla versione fisica che a quella digitale, ma l'upgrade sarà nello stesso formato. Ad esempio, i possessori di una copia fisica per PS4 dovranno comunque avere il loro disco PS4 nella console per riprodurre la versione PS5.

L'annuncio è stato pubblicato sull'account Twitter ufficiale di Far Cry e ricorda ai possessori di PS4 e Xbox One che l'offerta è ancora valida.

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®?4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®?5 version at no additional cost. — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021

Ubisoft ha annunciato più di un anno fa che sia Watch Dogs Legion che Far Cry 6 avrebbero supportato lo Smart Delivery su Xbox e un sistema di upgrade gratuito su PlayStation, ma Far Cry 6, il cui lancio era previsto per febbraio 2021, è stato poi rinviato al 7 ottobre.

Nonostante il gioco sia ora in uscita quasi un anno dopo le console di nuova generazione, Ubisoft ha ribadito che il gioco avrà ancora un aggiornamento gratuito di nuova generazione.

Far Cry 6 arriverà il 7 ottobre su Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store.

Fonte: VGC.