Fortnite in arrivo Windwalker Echo, la protagonista delle tech demo di Unreal Engine 5

Epic Games ha presentato l'imminente Unreal Engine 5 con una serie di impressionanti demo e ora il protagonista di quelle tech demo sta arrivando su Fortnite.

Inoltre, a quanto pare il personaggio si chiama Windwalker Echo.

Windwalker Echo è il personaggio precedentemente senza nome presente nelle varie demo tecniche di Unreal Engine 5 di Epic. Ciò include il video Lumen in the Land of Nanite, nonché la demo tecnica Valley of the Ancient.

Sia Lumen in the Land of Nanite che Valley of the Ancient sono tech demo giocabili anche se non c'è alcun piano per creare un vero e proprio gioco con protagonista Windwalker Echo. Ma almeno il personaggio sarà giocabile in Fortnite a partire da oggi.

Unreal Engine 5 è attualmente disponibile in Early Access e gli sviluppatori con una licenza Unreal sono liberi di testarlo e sperimentarlo. Nel frattempo, altri studi si stanno già preparando per costruire i loro prossimi giochi con Unreal Engine 5, incluso lo studio di Gears The Coalition e, potenzialmente, BioWare che dovrebbe usare il motore per il prossimo Mass Effect.

Fonte: IGN.