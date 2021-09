Forza Horizon 5, sono oltre 400 le auto che saranno presenti all'interno del gioco

Turn 10 Studios ha rivelato un elenco delle auto che saranno presenti in Forza Horizon 5: nella serata di ieri, il team di sviluppo ha mostrato la campagna in un lungo gameplay. I giocatori hanno potuto quindi dare uno sguardo ad alcuni dei veicoli che potranno essere utilizzati durante le gare.

Ora, attraverso Twitter il team di sviluppo ha condiviso il link che porta all'elenco di tutte le auto che saranno presenti: in totale, l'elenco annunciato comprende 427 auto di varie aziende del settore automobilistico, tra cui Acura, Aston Martin, Audi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, Formula Drift, Honda, Hoonigan, Hot Wheels, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, SUBARU, Toyota e Volkswagen.

Tutte le auto saranno disponibili per la visualizzazione in Forzavista, una modalità che vi consente di vedere l'auto da diverse angolazioni e persino di esplorare l'interno del veicolo, con dettagli su volanti, cruscotto e altre caratteristiche uniche del veicolo, il tutto con un alto livello di realismo grazie anche al ray-tracing delle console Xbox Series X/S.

Did somebody say car reveal? ?



As teased on Let's ¡Go! today, we're announcing hundreds of cars available day one in #ForzaHorizon5



We'll also be expanding this list with new cars and manufacturers leading up to launch, so check back often for updates.https://t.co/ZPZ39m4HjZ pic.twitter.com/2FapJpxLP4 — Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 7, 2021

L'elenco può essere visto a questo indirizzo: vi ricordiamo che Forza Horizon 5 è atteso per il 9 novembre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Il gioco sarà anche disponibile al day one per gli abbonati a Xbox Game Pass.

