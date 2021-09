NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB è realtà ed è stata messa alla prova

I primi leak riguardanti NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti risalgono alla fine del 2020 e si riferivano a 20 GB di memoria GDDR6X. Proprio a fine anno Asus e Gigabyte avevano registrato questi modelli. Il resto lo sappiamo: NVIDIA ha finalmente lanciato a giugno una GeForce RTX 3080 Ti dotata non di 20 GB di GDDR6X, ma di 12 GB. Tuttavia sembra che le sorprese non finiscano qui, dato che esistono alcuni modelli dotati davvero di 20 GB di VRAM.

Su YouTube, un miner russo, Kolya Miner, ha pubblicato un video che mostra una tale RTX 3080 Ti in azione. E, sempre in Russia, il rivenditore Hardvar avrebbe messo in vendita alcune di queste schede. I prezzi sarebbero di circa 225.000 rubli, ovvero più o meno 2.590 euro. Queste RTX 3080 Ti hanno quindi 20 GB di GDDR6X invece di 12 GB. D'altra parte, l'interfaccia di memoria utilizza un bus di 320 bit contro 384 bit per il modello familiare. Questo si traduce in una larghezza di banda di memoria di 760 GB/s invece di 912 GB/s.

Il video che è stato condiviso dal miner mostra l'RTX 3080 Ti 20 GB mentre estrae criptovaluta: il suo hash rate di Ethereum raggiunge 94.04 MH/s, con un picco che consente alla GPU di arrivare a 100 MH/s. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video dello YouTuber russo.

Per adesso non sappiamo quante unità sono state immesse nel mercato, tuttavia con questo video almeno sappiamo che esiste davvero.

Fonte: Wccftech