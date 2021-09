PlayStation acquisisce Firesprite, il team di The Playroom e The Persistence

PlayStation ha acquisito un nuovo studio, Firesprite, sviluppatore di The Persistence. Originariamente fondato dagli sviluppatori dello Studio Liverpool di SIE, Firesprite ha lavorato con Sony ai progetti di The Playroom, ma ora farà ufficialmente parte del team di PlayStation Studios, diventando così il 14° studio a unirsi alla famiglia.

Secondo l'annuncio ufficiale, Firesprite "svolgerà un ruolo fondamentale nel rafforzare il catalogo di giochi esclusivi di SIE in generi al di fuori delle offerte principali di PlayStation Studios". Tuttavia per adesso non ci sono notizie su cosa esattamente Firesprite stia lavorando attualmente.

"Siamo lieti di accogliere Firesprite nella famiglia PlayStation", ha affermato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. "Abbiamo una ricca storia di collaborazione con i fondatori di Firesprite e siamo entusiasti di far crescere la presenza di PlayStation a Liverpool. Il portafoglio di titoli che Firesprite ha sviluppato ha continuamente dimostrato la capacità del team di trascendere le esperienze di gioco tradizionali e mostrare brillantemente il potenziale del nostro hardware".

Another incredibly talented team of creative minds joins the PlayStation Studios family today. Welcome @FirespriteGames pic.twitter.com/7nuvExJ4fO — Hermen Hulst (@hermenhulst) September 8, 2021

Sony afferma che Firesprite continuerà a essere gestito dall'attuale team di gestione di Firesprite per quanto riguarda le operazioni quotidiane dello studio post-acquisizione

Fonte: PlayStation Blog