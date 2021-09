PS5: il nuovo studio Firesprite sta lavorando a due videogiochi esclusivi?

Firesprite è lo studio recentemente acquisito da PlayStation e sembra che non stia perdendo assolutamente tempo. Durante un'intervista a Games Industry, è emerso che il team di sviluppo è al lavoro attualmente su due giochi.

Questi due titoli sarebbero un "enorme sparatutto multiplayer rivoluzionario e un'ambiziosa avventura narrativa da blockbuster oscura". Sfortunatamente Hermen Hulst non ha svelato qualche dettaglio in più su questi due giochi, ma ha dichiarato che lo studio lavorerà su IP inedite e non fungerà invece da team da supporto per altri studi.

"I team di PlayStation Studios sono culturalmente molto diversi l'uno dall'altro" afferma Hulst. "C'è sovrapposizione, c'è sempre quell'impegno per la qualità, c'è sempre quella collaborazione... ma le esperienze che potete aspettarvi da Firesprite saranno molto diverse da quelle che conoscete ai PlayStation Studios. E mi piace. Penso che il nostro pubblico, la nostra community, meriti esperienze molto ricche e molto diverse. Alla fine della giornata, questo è ciò che ci rende più forti".

L'amministratore delegato di Firesprite Graeme Ankers afferma: "Mi piacerebbe poter parlare dei nostri giochi prima o poi. Saranno universi belli e sorprendenti che i giocatori apprezzeranno per gli anni a venire, ma non possiamo parlare specificamente di cosa quelli sono o di che genere sono". Per adesso quindi, i progetti rimangono top secret.

Fonte: GamesIndustry