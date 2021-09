Project Downfall è un intrigante FPS a tinte cyberpunk che ha molto in comune con Hotline Miami

Anche se si tratta di un FPS, Project Downfall ha molto in comune con Hotline Miami: attualmente disponibile una versione di prova su Steam, se il genere vi intriga potete provarlo gratuitamente.

L'ambientazione è Crimson Tide, una cittadina che ricorda Cyberpunk in cui le mega-corporazioni regnano sovrane. Il nostro personaggio non dovrà far altro che imbracciare armi e fare una carneficina. Le missioni possono essere accettate da un'auto fuori dall'appartamento, tuttavia ci sono tante aree circostanti che possono essere esplorate.

Il combattimento in Project Downfall è il vero fulcro: bisogna essere infatti precisi per sconfiggere i nemici se non si vuole morire malamente in fretta. Tuttavia fallire una sessione non risulta essere così punitivo in quanto il gioco vi riporta all'ultimo checkpoint: per avere successo bisogna essere rapidi e combinare le mosse. Il gioco consente anche di prendere farmaci per rallentare il tempo o per ottenere una serie di poteri.

Come abbiamo detto, la demo di Project Downfall è disponibile su Steam, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa.

Fonte: Rock Paper Shotgun