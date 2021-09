PS5 Pro in arrivo nel 2023 con supporto fino a 8K ed un prezzo intorno ai $600 - $700 per un rumor

Sony ospiterà il suo grande evento PlayStation Showcase nella serata di domani e com'è ovvio, stanno iniziando a girare una serie di voci. Una di queste indica che la società potrebbe mostrare una PlayStation 5 Pro.

Cos'ha in serbo Sony per il suo evento PlayStation Showcase 2021? Il canale YouTube Moore's Law is Dead afferma che verrà mostrato per la prima volta il gaemplay di God of War, così come Gran Turismo, Stray, The Last of Us Factions e un nuovo gameplay di Call of Duty Vanguard. Ma a quanto pare questo è solo l'antipasto.

Lo Youtuber afferma nel suo video che Sony mostrerà anche PlayStation 5 Pro: "Ora non sono sicuro al 100% che PlayStation 5 uscirà entro la fine del 2023, ma di sicuro entro la fine del 2024. L'altra cosa su cui non sono sicuro è quali sono le sue specifiche. È davvero troppo presto per confermarle, e la maggior parte delle persone con cui parlo in realtà non è d'accordo con me su ciò che penso che Sony dovrebbe fare".

PlayStation 5 Pro potrebbe avere una nuova APU AMD con IP CPU/GPU nuovi di zecca. In questo caso lo YouTuber ipotizza che il TDP della console superi i 300 W, il che la renderebbe una console molto costosa da progettare e produrre: si parla infatti di un prezzo che oscillerebbe tra i 600 e i 700 dollari. Inoltre, nelle prestazioni di gioco, la console potrebbe utilizzare la tecnologia FSR (FiedelityFX Super Resolution) di AMD e presentarsi come una console di gioco premium 4K/8K.

Sempre nello stesso video viene dichiarato che anche Xbox Series X/S riceverebbero nuove versioni più potenti già nel 2022 e 2023. Ovviamente si tratta di semplici rumor, pertanto prendete la notizia con le dovute precauzioni. Per quanto riguarda PlayStation 5 Pro, non ci resta che attendere un giorno per vedere se effettivamente verrà annunciata al PlayStation Showcase.

Fonte: Wccftech