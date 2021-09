PS5 e Xbox Series X/S: l'autore di Altered Carbon e il regista di District 9 al lavoro su uno shooter AAA multiplayer

Durante un Comic-Con tenutosi in Ucraina, lo studio Gunzilla Games ha visto lo sceneggiatore e autore di bestsellers come Altered Carbon Richard K Morgan parlare della nuova IP, uno sparatutto multiplayer, creato in collaborazione con il registra di District 9 Neill Blomkamp.

Morgan, responsabile della costruzione dell'universo del gioco, ha condiviso le sue intuizioni sul progetto di debutto di Gunzilla, che sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Lo scrittore definirà la storia ed i personaggi del gioco insieme al Direttore narrativo esecutivo di Gunzilla, Olivier Henriot e al Chief Visionary Officer Neill Blomkamp.

Lo scrittore ha spiegato come gli elementi narrativi arricchiranno l'esperienza di sparatutto multiplayer, come verranno aggiunti al gameplay e apriranno ulteriori approcci allo stile di gioco, in modo da fornire ai giocatori un'esperienza più esplorativa oltre all'azione.

"Di solito negli sparatutto multiplayer tutto il mondo e gli elementi dettagliati, che raccontano una storia a parte, rimangono in gran parte non sfruttati a causa della concentrazione sull'azione principale", ha detto Morgan al Comic Con Ukraine. "In Gunzilla vogliamo che i giocatori siano in grado di esplorare e comprendere progressivamente il mondo in cui operano. Vogliamo offrire opzioni per fare, vedere e sperimentare. Il nostro solido sistema di ricompense consentirà ai giocatori di beneficiare del completamento di sfide basate sulla narrazione che popolano il mondo di gioco, senza doversi concentrare sui soliti indicatori di prestazioni degli sparatutto multiplayer, sulla precisione e sugli elementi incentrati sull'azione".

"Inoltre, il nostro gioco offrirà un solido sistema di reputazione, intrinsecamente legato alla narrazione del gioco", ha continuato. "Vogliamo che i giocatori si sentano riconosciuti in questo mondo. Se i giocatori con un focus sui giochi di ruolo vogliono giocare al nostro gioco in modo simile al loro genere preferito, o piuttosto semplicemente esplorare il mondo, possono farlo! Naturalmente, per coloro che cercano per un'esperienza sparatutto più semplice, il nostro gioco offrirà anche questo. La narrazione non dovrebbe mai intralciare il gameplay, specialmente in un gioco multiplayer. Questo è in linea con la nostra attenzione alla libertà dei giocatori: dovrebbero essere in grado di scegliere il loro livello di coinvolgimento nella narrazione e non si sentono costretti a sperimentarlo".

Sfortunatamente per adesso non sappiamo ancora a che punto sono i lavori su questo nuovo gioco, ma da ciò che è stato affermato durante l'evento, il progetto sembra davvero ambizioso.

Fonte: Gamespot