PSP 2? Un mock-up spunta online e accende l'entusiasmo dei giocatori

Di recente, un utente di Twitter ha condiviso le immagini di una nuova PSP e nonostante sembri effettivamente una console di nuova fattura, si tratta (purtroppo) di un mock-up fatto veramente bene.

Sony ha lanciato PlayStation Portable per la prima volta sul mercato in Giappone alla fine del 2004, quindi lo ha condiviso con il resto del mondo nel 2005. Un dispositivo potente per i suoi tempi, la console rimane uno dei successi più impressionanti di PlayStation, avendo venduto più di 80 milioni di unità in tutto il mondo.

I fan di PlayStation rimangono desiderosi di una nuova console portatile, soprattutto dopo la chiusura del negozio digitale PSP, ma la casa produttrice dell'hardware sembra non nutrire alcun interesse per una simile mossa, nonostante il dominio incontrastato di Nintendo Switch. Naturalmente, questa realtà non ha impedito ai fan di immaginare un'ipotetica console.

Lo YouTuber ZONEofTECH ha recentemente ricevuto una serie di immagini che mostrano i modelli di "una presunta nuova Sony PSP". A prima vista, le foto sembrano almeno un po' convincenti, ma questi rendering anche se risultano essere impressionanti sono chiaramente falsi.

Someone sent me images of an alleged new Sony PSP.



Definitely the best render that I?ve seen. So if these are indeed real, Sony?s just going to obliterate the portable gaming market, imo.



Thoughts?#PSP #PlayStationPortable #PS5Portable pic.twitter.com/MJlN8BfPLk — Daniel (@ZONEofTECH) September 8, 2021

I creatori di questi render hanno evidentemente utilizzato Switch come base di riferimento, quindi hanno collegato il tutto con dettagli che imitano il design di PS Vita. Il risultato continua tuttavia ad essere stupefacente.

